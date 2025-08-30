COMISARIA DECIMA UNA PAREJA SUSTRAJO ELEMENTOS DE UNA AUTO TRAS ROMPER SUS CRISTALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana los uniformados tomaron conocimiento mediante una llamada que un Sargento de Policía sufrió la sustracción de elementos de su vehículo y se encontraría en persecución de los autores.

Pasadas las 10 los efectivos acudieron al lugar, más precisamente en Santa Fe y calle 14 donde habrían ingresado una pareja que momentos antes cometieron el ilícito en la Calle Juan XXIII.

Tras encontrarse en el domicilio de mención los policías rodearon la vivienda y demoraron a un hombre de 28 años y a una mujer de 22 quienes tenían en su poder una rueda de auxilio, dos rollos de cables, y dos reposeras, que serían pertenencia del damnificado.

Ante esto el personal traslado a los demorados y los secuestros a la comisaria para continuar con los trámites correspondientes.

Finalmente, los elementos fueron devueltos al damnificado, en tanto que la pareja fue notificada de su aprehensión en una causa por “Supuesto Robo”, conforme lo dispuesto por la Magistratura en Turno.

