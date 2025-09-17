LA INFLACIÓN MAYORISTA SE ACELERÓ AL 3,1% EN AGOSTO, SEGÚN EL INDEC

La inflación mayorista fue del 3,1% en agosto, con una leve asceleración respecto de julio, cuando había sido del 2,8%, según informó este miércoles el Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC).

Así, el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) de agosto fue el más alto en más de un año, y fue superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 1,9%. Lo que sucede es que hubo un mayor «pass through» por la suba del dólar oficial ya que el índice tiene mayor componentes de bienes comercializables con el exterior que la inflación minorista.

La suba mensual del IPIM estuvo impulsada por un avance del 3,1% en los los productos nacionales y de 2,9% en los importados.

Además, la inflación mayorista maró una variación del 22,1% interanual en agosto, y 15,7% en el acumulado del año.

Por otro lado, el Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB) mostró una suba mensual del 3,3%. El aumento estuvo liderado por los productos primarios, que registraron una variación del 5,6%, muy por encima del promedio general. En cambio, los productos manufacturados subieron un 2,6%, mientras que la energía eléctrica apenas avanzó un 0,1%.

En tanto, el Índice de Precios Básicos al Productor (IPP) registró una suba mensual del 3,5%. El componente más dinámico del mes fue nuevamente el de productos primarios, con un fuerte incremento del 5,9%, mientras que los productos manufacturados avanzaron un 2,7%. Por su parte, la energía eléctrica se mantuvo prácticamente estable.