EL DÓLAR OFICIAL QUEBRÓ EL TECHO DE LA BANDA, Y EL BANCO CENTRAL SALIÓ A VENDER

El dólar oficial quebró este miércoles el techo de la banda de flotación, por primera vez desde la salida del cepo y la implementación del actual esquema, lo que habilitó al Banco Central a desprenderse de divisas para contener el tipo de cambio.

En ese marco, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, subió 5,50 pesos y cerró a $1.474,5, y desde la «city porteña» indicaron que la intervención oficial fue de entre u$s30 millones y u$s40 millones.

De esta manera, en los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista subió 21,50 pesos.

En tanto, en el mercado minorista, el billete también aceleró avance y cotizó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.

El dólar turista o tarjeta, con la carga impositiva del 30%, quedó a $1.930,50.

A su vez, entre las cotizaciones paralelas, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.492,30 (subió 0,5%), el MEP a $1.481,37 (avanzó 0,8%), el blue a $1.470.