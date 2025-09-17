EL GOBIERNO PROVINCIAL INVITA A LA PREMIACIÓN DE ONG (ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES)
El Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, en el marco del Día Provincial de las ONG, establecido por la Ley 1257-E, invita a la comunidad a la ceremonia de premiación y reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales más destacadas de la provincia, para el próximo 23 de septiembre. El evento se realizará a las 10:00 Hs, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.
Objetivo del Concurso:
El objetivo de este concurso es reconocer la labor de las ONG que se han destacado por su trayectoria, solidaridad y labor comunitaria, contribuyendo al bienestar social de la comunidad chaqueña. El lema de este año es: “Trayectoria que Une, Solidaridad que Transforma”.
Además, todas las organizaciones premiadas recibirán certificados y plaquetas como parte del reconocimiento a su destacada labor.
Selección de la ONG del Año 2025:
De las 10 ONG seleccionadas, se elegirá la ONG del Año 2025, destacando a la organización que haya demostrado un impacto significativo y positivo en la comunidad chaqueña.
Jurado Evaluador:
El jurado evaluador estará compuesto por destacados miembros de la comunidad institucional y social de la provincia, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar la documentación presentada por las organizaciones inscritas, y seleccionar las 10 ONG más sobresalientes. Este año, el jurado estará integrado por: Sandra Beatriz Kuc (Secretaria Técnica del Superior Tribunal de Justicia) Maida Gabriela With (Diputada Provincial) Inés Flores (Diputada Provincial), Karen Kaenel Grella (Coordinadora de Comunicación, Secretaría de Asuntos Estratégicos) y Carla Cantero (Subsecretaria de Economía y Políticas Sociales, Ministerio de Desarrollo Humano).
Requisitos para Participar:
Las organizaciones participantes deben haber cumplido con los siguientes requisitos para su inscripción:
-Carátula con nombre de la ONG
-Formulario de inscripción completo
-Fotocopia de la resolución o disposición que acredita su personería jurídica
-Fotocopia de la última comisión directiva
-Documentación adicional que la organización considere pertinente para avalar su actividad y trayectoria.
Información y Contacto:
Para más información, las organizaciones pueden dirigirse a la Subsecretaría de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, en Santa María de Oro 229, planta alta, de 7:30 a 12:30 hs, o bien, comunicarse a través de las siguientes vías:
• WhatsApp:
• 362-4726783
• 362-4044739
• 362-4380491
• Correo electrónico: me.participacionciudadana@gmail.com
Este evento tiene como objetivo promover el reconocimiento y fortalecimiento de la labor de las ONG en la provincia, contribuyendo al desarrollo social y al fortalecimiento del tejido comunitario. “Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, celebramos la oportunidad de destacar a aquellas organizaciones que con su trabajo solidario y comprometido continúan transformando la realidad de muchas personas y comunidades chaqueñas”-aseguraron, desde el gobierno provincial.