EL GOBIERNO PROVINCIAL INVITA A LA PREMIACIÓN DE ONG (ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES)

El Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, en el marco del Día Provincial de las ONG, establecido por la Ley 1257-E, invita a la comunidad a la ceremonia de premiación y reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales más destacadas de la provincia, para el próximo 23 de septiembre. El evento se realizará a las 10:00 Hs, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

Objetivo del Concurso:

El objetivo de este concurso es reconocer la labor de las ONG que se han destacado por su trayectoria, solidaridad y labor comunitaria, contribuyendo al bienestar social de la comunidad chaqueña. El lema de este año es: “Trayectoria que Une, Solidaridad que Transforma”.

Además, todas las organizaciones premiadas recibirán certificados y plaquetas como parte del reconocimiento a su destacada labor.

Selección de la ONG del Año 2025:

De las 10 ONG seleccionadas, se elegirá la ONG del Año 2025, destacando a la organización que haya demostrado un impacto significativo y positivo en la comunidad chaqueña.

Jurado Evaluador:

El jurado evaluador estará compuesto por destacados miembros de la comunidad institucional y social de la provincia, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar la documentación presentada por las organizaciones inscritas, y seleccionar las 10 ONG más sobresalientes. Este año, el jurado estará integrado por: Sandra Beatriz Kuc (Secretaria Técnica del Superior Tribunal de Justicia) Maida Gabriela With (Diputada Provincial) Inés Flores (Diputada Provincial), Karen Kaenel Grella (Coordinadora de Comunicación, Secretaría de Asuntos Estratégicos) y Carla Cantero (Subsecretaria de Economía y Políticas Sociales, Ministerio de Desarrollo Humano).

Requisitos para Participar:

Las organizaciones participantes deben haber cumplido con los siguientes requisitos para su inscripción:

-Carátula con nombre de la ONG

-Formulario de inscripción completo

-Fotocopia de la resolución o disposición que acredita su personería jurídica

-Fotocopia de la última comisión directiva

-Documentación adicional que la organización considere pertinente para avalar su actividad y trayectoria.

Información y Contacto:

Para más información, las organizaciones pueden dirigirse a la Subsecretaría de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, en Santa María de Oro 229, planta alta, de 7:30 a 12:30 hs, o bien, comunicarse a través de las siguientes vías:

• WhatsApp:

• 362-4726783

• 362-4044739

• 362-4380491

• Correo electrónico: me.participacionciudadana@gmail.com

Este evento tiene como objetivo promover el reconocimiento y fortalecimiento de la labor de las ONG en la provincia, contribuyendo al desarrollo social y al fortalecimiento del tejido comunitario. “Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, celebramos la oportunidad de destacar a aquellas organizaciones que con su trabajo solidario y comprometido continúan transformando la realidad de muchas personas y comunidades chaqueñas”-aseguraron, desde el gobierno provincial.

