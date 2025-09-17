LILIA LEMOINE SE QUISO PASAR DE VIVA FILMANDO A LA GENTE Y LE CANTARON EL HIT DEL MOMENTO: «ALTA COIMERA»

En una nueva jornada histórica para la Argentina, Lilia Lemoine hizo su ingreso al Congreso de la Nación hace algunas horas, con una actitud particular que ya había tenido antes: de forma ridícula, la diputada de La Libertad Avanza comenzó a filmar a la gente, acusando en sus redes sociales a una señora de gritarle «te cambiaste el color de ojos, ¡hija de puta!» y apuntando contra un cronista: «Bien el de IP aprendió a no agarrar«.

«Déjenme pasar, primero», manifiesta la legisladora, mientras la gente comienza a reírse en su cara y a cantarle el hit del momento «Karina es alta coimera». Lo cierto es que no se escucha lo que ella dice que le dijeron, pero sí se oye a muchas personas -entre ellas, comunicadores- que le consultan sobre cómo va a votar en esta jornada donde la Cámara de Diputados discute los vetos de Javier Milei , manifiesta la legisladora, mientras la gente comienza a reírse en su cara y a cantarle el hit del momento

Allí se puede ver a Lautaro Maislin, periodista de C5N, interpelando a la diputada: «¿A quién filmás, Lilia?».

Por supuesto, el video tomó trascendencia en redes sociales y muchos usuarios comenzaron a contestarle a la maquilladora de Javier Milei: «No se escucha que digan eso Lili. Solo veo a una prestigiosa periodista salteña hacer su trabajo»; «El periodista de IP, ¡un genio!»; «Estúpidaaaaaaaa»; «¿Te crees especial por estar grabando? Sos una pelotuda»; «No se escuchó que te haya dicho hdp, no está bueno mentir», fueron los principales comentarios.