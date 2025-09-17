FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO NEWELL’S VS. BELGRANO
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell’s vs. Belgrano por la Copa Argentina 2025.
Newell’s vs. Belgrano: probables formaciones del encuentro
- Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Newell’s vs. Belgrano por la Copa Argentina
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.