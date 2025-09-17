FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO NEWELL’S VS. BELGRANO

Copa Argentina 2025, chocarán en un duelo que promete emociones fuertes, ya que ambos llegan con la obligación de dar un golpe que enderece su semestre, en el estadio Único La Pedrera de San Luis desde las 18. Por los cuartos de final de la Newell’s y Belgrano chocarán en un duelo que promete emociones fuertes, ya que ambos llegan con la obligación de dar un golpe que enderece su semestre, en eldesde las

Para la Lepra, dirigida por Cristian Fabbiani, la Copa se volvió un objetivo central. En el Torneo Clausura, el equipo no logró instalarse en zona de clasificación y necesita resultados inmediatos. El triunfo por 2-0 ante Atlético Tucumán en Rosario dio un aire de confianza.

Belgrano llega tras un empate sin goles frente a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. Al igual que su rival, el Pirata suma apenas nueve puntos en el Clausura y tampoco figura entre los clasificados.

La presión es enorme: ambos saben que un paso en falso los deja afuera, mientras que el triunfo los instala entre los cuatro mejores y les abre la puerta a un final de año soñado. El ganador se enfrentará a Argentinos Juniors, que ya espera en la siguiente instancia.