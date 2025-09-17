JOSÉ LUIS ESPERT ADVIRTIÓ QUE «NO VA A HABER PRESUPUESTO» EN 2026 SI «QUIEREN VOLTEAR EL DÉFICIT CERO»

El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert le habló este miércoles «a la oposición razonable» dentro de la Cámara baja para lograr la aprobación sin modificaciones del proyecto de Javier Milei para el Presupuesto 2026, sin «voltear el déficit cero».

«Le digo a la oposición razonable que nosotros dentro del déficit cero podemos discutir todo lo que sea posible», señaló Espert en una comunicación con Radio Rivadavia, en la que también insistió en proteger «la columna vertebral del programa económico» de Javier Milei.

«Ahora, fuera del déficit cero no hay nada. No vamos a derrumbar la columna vertebral del programa económico que es el déficit cero porque es para bajar los pobres«, sentenció José Luis Espert, que es titular de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en Diputados.

Espert elevó una citación para debatir las partidas el próximo miércoles 24 de septiembre, pero volvió sobre la idea de que el kirchnerismo tiene «secuestrado» al Congreso.

«Si nos quieren voltear la columna central del programa económico que el déficit cero no va a haber presupuesto«, amenazó.