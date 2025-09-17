Vuelven a hablar los carteles: así se expresan los manifestantes en la Marcha Federal Universitaria

De esta manera, a la manifestación de jubilados que se volvió habitual todos los miércoles casi desde el inicio del mandato de Javier Milei se le suman agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales para la tercera Marcha Federal frente al Congreso. Se supo, además, que participan de la iniciativa miembros de partidos de la oposición además de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales.

Y, como es habitual, los carteles volvieron a hablar: muchos se expresaron con pancartas que muestra un pensamiento contundente al respecto del accionar de la administración actual. «Salud y universidad pública es cuidar la vida, la equidad y la democracia»; «Creo que educar es combatir y el silencio no es mi idioma»; «Lo peor no pasó, lo peor es Milei»; y «mi cartel es una mierda porque lo hice con el presupuesto de Javier Milei para la educación», fueron algunas de las expresiones.

Los principales carteles de la tercera Marcha Federal Universitaria