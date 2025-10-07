La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante septiembre 2025 fue del 2,2%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en septiembre según el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). Vivienda, transporte, alimentos, salud y recreación fueron los mayores aumentos.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,4%, con una incidencia de 0,48 puntos porcentuales en la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda.

Transporte promedió un incremento de 3,5% e incidió 0,37 puntos porcentuales debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con subas en los valores de los pasajes aéreos y de los automóviles.

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,0%, contribuyendo con 0,36 puntos porcentuales al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), Pan y cereales (2,2%), Frutas (6,5%) y Carnes y derivados (1,1%).