Femicidio en Entre Ríos: así es el aljibe donde hallaron a Daiana Mendieta

A partir de esa información, el rastrillaje se concentró en un sector sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos. Las lluvias registradas tras la desaparición también complicaron el avance de la investigación y la recolección de indicios.

Femicidio en Entre Ríos: cuál es el vínculo entre el detenido y Daiana Mendieta

Mientras continúa la conmoción en Entre Ríos por el femicidio de Daiana Mendieta, los investigadores intentan reconstruir el vínculo de la víctima con Gustavo Brondino, principal sospechoso y único detenido.

Las principales pistas que llevaron a la detención del hombre de 55 años están relacionadas con el alquiler de un galpón que pertenecía a la familia Mendieta, utilizado para tareas vinculadas a la actividad agraria, explicó desde el lugar de los hechos la periodista de C5N Mariela López Brown.

Por ese motivo, los operativos se trasladaron a ese predio, donde se almacenaban maquinarias y elementos de trabajo. De acuerdo con medios locales, las familias no mantenían una relación cercana con Brondino, solo existía un vínculo comercial por el alquiler del espacio.

Sobre este vínculo hay muchas sospechas, pero los investigadores prefieren no brindar detalles. Se presume que hubo una comunicación de Daiana con alguno de los integrantes del grupo familiar, pero aún resta conocer el resultado de los peritajes para confirmar esta hipótesis.

De acuerdo a la Policía, la ciudad cuenta con una importante cantidad de dispositivos de filmación en la vía pública y, además, los vecinos y comerciantes colaboraron de manera ejemplar al entregar las grabaciones de sus domicilios particulares.

Además, las pericias a los teléfonos celulares habrían resultado determinantes, porque encontraron conversaciones de WhatsApp entre Mendieta y Brondino, que sirvieron para localizar al sospechoso y reforzar la hipótesis de su posible participación en el crimen.