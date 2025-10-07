EL INSTITUTO DE VIVIENDA ENTREGÓ TÍTULOS DE PROPIEDAD A FAMILIAS QUE ESPERARON MÁS DE 40 AÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este martes, en un emotivo acto realizado en el Salón Cancio Ramírez de la sede central del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), ubicada en avenida Sarmiento 1801, familias del Gran Resistencia recibieron sus títulos de propiedad, muchos de ellos después de más de cuatro décadas de espera.

El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, junto a los vocales Daniel Monti y Diego Gutiérrez, encabezaron la ceremonia en la que se concretó la entrega a las familias que cumplieron con el pago y los trámites administrativos requeridos, accediendo así a la documentación que otorga seguridad jurídica sobre sus hogares.

Durante el acto, Berecoechea destacó la importancia de este paso para los beneficiarios: “Hemos respondido a la gente en pocos meses. Algunas familias debieron esperar más de 40 años por la desidia y el desinterés. Hoy pueden sentirse verdaderos dueños de sus casas”, expresó. El funcionario también remarcó que el título de propiedad representa mucho más que un documento: “Es el reconocimiento legal de la posesión de una vivienda. Brinda estabilidad familiar, permite acceder a créditos, servicios públicos y garantiza la posibilidad de dejar un legado a las futuras generaciones”, concluyó.

Este nuevo acto de entrega forma parte del plan de regularización dominial que el IPDUV lleva adelante en toda la provincia, con el objetivo de garantizar el derecho a la propiedad y fortalecer la seguridad jurídica de las familias chaqueñas.

