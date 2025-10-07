CON UN DNI QUE ENCONTRARON COMPRARON UNA MOTO Y CELULARES: FUERON APREHENDIDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre de 40 y una mujer de 47 años, utilizaron el documento de una ciudadana y consiguieron que les otorguen créditos en varios lugares.

La damnificada radico la denuncia esta mañana, luego de que recibiera el aviso de una casa de créditos por la compra de una motocicleta de hace unos meses y que necesitaban se acerque a abonar la deuda. Esta lo hizo e informo que ella, no había adquirido ningún motovehículo y que la documentación presentada en la firma, la había perdido hace un tiempo y no denuncio el extravió.

Agentes del Servicio Externo del Centro Multiagencial de Emergencias 911, intervino para dar con los presuntos autores, luego de que desde la Comisaría Segunda Metropolitana se solicitara colaboración para dar con el paradero de la pareja que habría estafado a la concesionaria de motos, mediante la utilización del DNI extraviado.

Es así que, luego de la denuncia radicada por la damnificada de 60 años, esta informo que los estafadores habrían comprado en otros locales de la ciudad, entre ellos en una oficina de venta de celulares.

Este mediodía, informaciones recibidas por personal del Servicio Externo, permitió localizar en avenida Las Heras al 400, la moto Honda GLH 150 cc., color negro en poder de un ciudadano de 40 años, quien tenía en su poder uno de los teléfonos adquiridos.

Minutos después y a unos metros del lugar se concretó la captura de una mujer de 47 años, involucrada en el ardid delictivo, quien junto a su pareja y los bienes incautados, fueron llevados a la Comisaría Segunda Metropolitana, donde se habían iniciado las actuaciones judiciales por “Supuesta Estafa”.-

