”LA INCLUSIÓN SE PRACTICA TODOS LOS DÍAS”: HISTÓRICA ENTREGA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, encabezó este miércoles en el salón Manuel Obligado de Casa de Gobierno una entrega histórica de elementos didácticos de Educación Física destinados a escuelas de Educación Especial de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad.

La iniciativa alcanza a las 52 instituciones de Educación Especial del Chaco y beneficiará a una matrícula aproximada de 2.415 estudiantes, mejorando las condiciones para la práctica deportiva y el desarrollo integral dentro de las instituciones educativas. “Esta entrega es un hecho histórico, algo tan sencillo y tan necesario para que la inclusión se practique día a día desde las instituciones”, expresó el gobernador Zdero, destacando además que desde el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco se le informó que “esto no se hizo nunca”.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer la inclusión también desde el deporte: “Tenemos 52 instituciones en nuestra provincia que trabajan en la inclusión de personas; son nuestras escuelas de educación especial”, afirmó, agradeciendo el trabajo de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y de los equipos interdisciplinarios que acompañan a docentes y familias en todo el territorio provincial.

Asimismo, el mandatario provincial destacó el acompañamiento de Lotería Chaqueña, organismo que permitió la adquisición de los materiales didácticos deportivos. “Nosotros trabajamos desde la verdadera inclusión y se la practica todos los días”, sostuvo.

Por su parte, la ministra Naidenoff aseguró que el Gobierno provincial lleva adelante una “política educativa en serio, que marca la inclusión educativa”.

“Cuando hablamos de inclusión, no es solo contener al chico o atender las necesidades que tiene en su discapacidad; es tratar de que aprenda”, señaló la funcionaria, adelantando además capacitaciones específicas para docentes de la modalidad.

A su turno, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, manifestó: “Estamos dando respuesta a una demanda histórica que tiene que ver con la entrega de elementos deportivos para los 52 establecimientos de Educación Especial en toda la provincia”.

“Es un trabajo articulado junto con el Ministerio de Educación; para esta gestión la educación es un eje fundamental y también los recursos que ingresan a través del juego legal, seguro y responsable vuelven en acciones concretas a la gente”, agregó.

En esta primera etapa se concretó la entrega a 14 instituciones de Resistencia, Puerto Vilelas, Puerto Tirol, Fontana, Margarita Belén, Charadai, Cote Lai y Barranqueras, pertenecientes a las regionales educativas 10 A, B y C. Las entregas continuarán en el resto de las regionales educativas de la provincia.

Participaron también del acto el secretario General de la Gobernación, Julio Ferro; la presidente de IPRODICH, Ana María Mitoire; la vicepresidente, Mónica Morales; el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez; funcionarios del Ministerio de Educación, directivos escolares, docentes, supervisores, estudiantes y familias.

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