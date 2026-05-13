INTENTÓ INGRESAR ESTUPEFACIENTES DURANTE UNA VISITA EN COMISARÍA Y FUE DEMORADA

Una mujer fue demorada en la Comisaría Primera Metropolitana, luego de que personal policial detectara sustancias estupefacientes entre sus pertenencias cuando intentaba ingresar para realizar una visita.

El procedimiento se registró cerca de las 14:30, cuando la mujer de 50 años se presentó en la dependencia policial y, al ser sometida a la requisa de rutina, los efectivos hallaron entre sus prendas varios envoltorios de polietileno que contenían marihuana.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la División Microtráfico, cuyos efectivos realizaron las pruebas de campo correspondientes, confirmando que se trataba de cannabis con un peso total de siete gramos.

Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas N° 1, la mujer fue notificada de su aprehensión en una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

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