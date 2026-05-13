SAMUHÚ: SECUESTRARON 20 NEUMÁTICOS DE CONTRABANDO

Un control policial realizado sobre la Ruta Provincial N° 13 terminó con el secuestro de 20 neumáticos presuntamente ingresados de contrabando y la intervención de la Justicia Federal.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría de Samuhú cerca de las 9 de la mañana, a unos dos kilómetros del casco urbano de la localidad.

Durante el operativo, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet S-10 conducida por un hombre de 28 años domiciliado en Resistencia.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados observaron varios neumáticos nuevos transportados en la caja. Según precisaron, se trataba de 20 cubiertas: 18 para camión y dos para automóvil.

Cuando fue consultado por la documentación respaldatoria y la procedencia de la mercadería, el conductor aseguró no contar con comprobantes de compra ni aval legal del cargamento.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de los neumáticos en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

El hecho fue informado al Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, que dispuso la continuidad de las actuaciones correspondientes.