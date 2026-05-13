BARRANQUERAS SECUESTRARON CASI 800 GRAMOS DE COCAÍNA Y DETUVIERON A UN HOMBRE EN UN ALLANAMIENTO ANTIDROGAS

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana llevaron adelante un allanamiento en Barranqueras, donde lograron secuestrar una importante cantidad de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó entre las 19:30 y las 22:30 del martes, en un domicilio ubicado en un pasillo interno del barrio Aipo, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con intervención de la Fiscalía Antidrogas N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 5.

Durante la diligencia, los investigadores incautaron ocho envoltorios con cocaína fraccionada y otros paquetes de mayor tamaño que arrojaron un peso total de 786 gramos de esa sustancia. Además, secuestraron una pequeña cantidad de marihuana, balanzas digitales, recortes, un teléfono celular, una tijera, un cuchillo con restos de cocaína y una suma de 596 mil pesos en efectivo.

Como resultado del operativo, un hombre de 27 años fue aprehendido, “un presunto narco que aterrorizaba la zona portuaria”, quien quedó a disposición de la Justicia por la causa de infracción a la Ley de Estupefacientes.

El allanamiento contó con la colaboración del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) Metropolitana, que brindó seguridad en el perímetro externo del inmueble.

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