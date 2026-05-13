FENTANILO CONTAMINADO: LA JUSTICIA AMPLIÓ LA ACUSACIÓN CONTRA ARIEL GARCÍA FURFARO
El empresario vinculado a HLB Pharma volvió a quedar complicado en el expediente que investiga muertes y contagios relacionados con ampollas adulteradas.
La investigación judicial por el caso del fentanilo contaminado sumó un nuevo avance y volvió a colocar bajo presión al empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., empresas señaladas en la producción de las ampollas cuestionadas.
En las últimas horas, el juez federal Ernesto Kreplak resolvió ampliar el procesamiento del empresario dentro de una causa que ya es considerada uno de los mayores escándalos sanitarios recientes del país. La medida sostiene las sospechas sobre una presunta adulteración de medicamentos que habría provocado infecciones severas y numerosas muertes en centros de salud de distintas provincias.
Con el correr de la investigación, el expediente empezó a mostrar una trama mucho más profunda que un simple error aislado. Lo que se analiza ahora es cómo fallaron —o directamente no existieron— los controles sobre productos destinados a pacientes en estado crítico. Y ahí aparece una imagen inquietante: personas internadas por cuadros delicados terminaron expuestas a una contaminación que, en teoría, jamás debería haber atravesado ningún filtro sanitario.
La causa
La causa comenzó a escalar después de que el Hospital Italiano de La Plata detectara casos infecciosos fuera de lo habitual en pacientes tratados con fentanilo elaborado por HLB Pharma. A partir de esas alertas, las pericias realizadas sobre diferentes lotes habrían encontrado bacterias en varias ampollas.
Mientras tanto, García Furfaro insiste en despegarse de cualquier responsabilidad penal. El empresario volvió a negar participación en la contaminación y hasta deslizó la hipótesis de un posible sabotaje dentro del circuito de fabricación o distribución. En paralelo, la Justicia continúa reuniendo pruebas, revisando documentación interna y avanzando sobre el rol de directivos, técnicos y responsables de control de calidad de las firmas involucradas.