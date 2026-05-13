Fentanilo contaminado: la Justicia amplió la acusación contra Ariel García Furfaro

La causa comenzó a escalar después de que el Hospital Italiano de La Plata detectara casos infecciosos fuera de lo habitual en pacientes tratados con fentanilo elaborado por HLB Pharma. A partir de esas alertas, las pericias realizadas sobre diferentes lotes habrían encontrado bacterias en varias ampollas.

Mientras tanto, García Furfaro insiste en despegarse de cualquier responsabilidad penal. El empresario volvió a negar participación en la contaminación y hasta deslizó la hipótesis de un posible sabotaje dentro del circuito de fabricación o distribución. En paralelo, la Justicia continúa reuniendo pruebas, revisando documentación interna y avanzando sobre el rol de directivos, técnicos y responsables de control de calidad de las firmas involucradas.