HALLARON A UNA NENA QUE DEAMBULABA SOLA Y LA REENCONTRARON CON SU MADRE

Efectivos de la División Patrulla Preventiva intervinieron este miércoles por la tarde en un caso de una menor extraviada en la ciudad de Resistencia. La niña fue hallada deambulando sola sobre calle Arbo y Blanco al 3500 y posteriormente restituida a su progenitora por disposición judicial.

El procedimiento se registró cerca de las 14:47, cuando el personal policial acudió al lugar tras un aviso sobre una menor sin acompañamiento. Allí se entrevistaron con una vecina de 40 años, quien manifestó que observó a la niña que caminaba sola por la zona, por lo que decidió resguardarla y dar aviso a la Policía.

La pequeña, de entre 4 y 5 años, no recordaba los nombres de sus padres. Vestía una campera color rosado claro y calza rosada. Posteriormente fue trasladada a Medicina Legal para su correspondiente examen médico y luego entregada a la Comisaría Séptima Metropolitana para continuar con las actuaciones.

Más tarde, tras recorridas efectuadas en inmediaciones del lugar donde fue encontrada, los uniformados lograron ubicar a una mujer de 32 años, quien acreditó mediante documentación ser la madre de la menor. La mujer explicó que su hija se encontraba jugando junto a otros niños y que en un momento la perdió de vista.

Finalmente, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía en turno y con intervención del Juzgado del Menor, Adolescencia y Familia, la niña fue entregada a su progenitora bajo las formalidades legales correspondientes.

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