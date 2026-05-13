CINCO PROCEDIMIENTOS DE LA DIVISIÓN CAMINANTES CULMINARON CON DETENCIONES Y SECUESTROS EN EL MICROCENTRO

La División Caminantes desplegó este miércoles, intensos operativos de prevención, identificación de personas y patrullaje en distintos puntos de la ciudad capital y logro la conducción de cinco ciudadanos y el secuestro de varios elementos.

*Localizan a un menor buscado por la justicia

Alrededor de las 13:30, en la intersección de las calles Vedia y Julio A. Roca, el personal caminante identificó a un adolescente de 14 años. Tras consultar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (SI.GE.BI), se constató que registraba un pedido activo de «Búsqueda de Persona» desde abril de este año, dictado por el Equipo Fiscal N° 1 en una causa por supuesta desaparición. El menor fue examinado en Medicina Legal y entregado a la Comisaría Decimotercera para resguardar su integridad.

Dos detenidos con antecedentes y pedidos de captura

Previamente, a las 06:40, en la calle Vedia al 50, una agente demoró a un joven de 21 años. Al verificar su identidad en el SI.GE.BI, el sistema arrojó una orden de aprehensión vigente emitida hace pocos días por el Equipo Fiscal N° 10. Fue derivado a la Comisaría Segunda Metropolitana.

Más tarde, a las 11, la sección motorizada interceptó a un hombre de 36 años en Güemes al 430. El operador del sistema informático detectó que el ciudadano poseía un impedimento legal de detención por una causa de «Supuesta violación de domicilio y hurto en contexto de violencia de género», tramitada ante la Fiscalía N° 5, además de otro pedido de comparendo. Fue trasladado a la Comisaría de Puerto Vilelas por razones de jurisdicción.

Desorden en la vía pública y secuestro de un arma blanca

A las 11:45, en la esquina de avenida Alberdi y Arturo Illia, un efectivo procedió a la demora de un hombre de 33 años oriundo de Colonia Benítez, quien ocasionaba disturbios en la vía pública, violando el Código de Faltas Provincial. Fue alojado en la Comisaría Primera Metropolitana.

Finalmente, el Servicio Externo de la división, en la calle Ameghino al 191, individualizó a un joven de 21 años en situación de calle que ofrecía a la venta varios objetos sin poder acreditar su propiedad. Los agentes secuestraron preventivamente un reproductor de DVD, una sierra de mano, dos pinzas de podar y un cuchillo con una hoja de 20 centímetros que el sujeto llevaba consigo. El demorado y los elementos fueron entregados a la Comisaría Primera por infracción al Código de Faltas.

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