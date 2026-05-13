GENERAL SAN MARTIN LA DIVISIÓN 911 CAPTURÓ A UN JÓVEN QUE TENÍA PEDIDO DE DETENCION

Este mediodía, el personal de la División 911 de General San Martín logró la aprehensión de un joven de 22 años que se encontraba prófugo de la justicia, en el marco de los operativos de prevención que se despliegan en la ciudad.

La intervención policial tuvo lugar alrededor de las 12:45, cuando los efectivos patrullaban las calles del Barrio 60 Viviendas. En ese sector, los agentes procedieron a demorar a un ciudadano para realizar el control correspondiente de identidad y antecedentes.

Al ingresar sus datos personales en el Sistema de Gestión Biométrica (SI.GE.BI), el sistema informático arrojó un resultado positivo. El joven registraba un pedido de comparendo, emitido en octubre del año pasado, vinculado a una causa por solicitud de allanamiento de la Comisaría de General San Martín.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la conducción del ciudadano hacia la dependencia correspondiente. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo del magistrado interviniente.

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