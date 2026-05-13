NUEVOS OPERATIVOS CONTRA CONEXIONES CLANDESTINAS EN CASTELLI

Este miércoles se llevó adelante un operativo de control y detección de conexiones clandestinas en Castelli, con la colaboración de la Policía del Chaco.

Durante el procedimiento se realizaron verificaciones técnicas y se procedió al secuestro de elementos vinculados a conexiones irregulares detectadas en distintos sectores de la localidad, las cuales representaban un riesgo para la seguridad de las personas y afectaban el normal funcionamiento del servicio eléctrico.

Estos operativos forman parte del trabajo permanente que lleva adelante la Gerencia Zona Norte para combatir el fraude eléctrico, garantizar un servicio más seguro y preservar la calidad del suministro para todos los usuarios.