RESISTENCIA EL SERVICIO EXTERNO DE LA COMISARÍA QUINTA RECUPERÓ UNA PUERTA SUSTRAÍDA A UNA ESCUELA SECUNDARIA

En la jornada de hoy, los agentes lograron recuperar una hoja de puerta que había sido sustraída de un establecimiento educativo ubicado en la zona sur de la ciudad capital.

El operativo se concretó alrededor del mediodía, cuando los efectivos realizaban tareas investigativas y de prevención en inmediaciones de la avenida Chaco al 3500. Durante un rastrillaje exhaustivo por la zona, el personal policial individualizó una hoja de puerta de chapa, de un metro de alto por medio metro de ancho, oculta entre la maleza de un terreno.

Tras el secuestro preventivo del elemento, se constató que el mismo pertenecía al Anexo de la Escuela de Educación Secundaria N° 164 «Escultor Fabriciano Gómez».

Posteriormente, una autoridad de la institución damnificada se presentó en la dependencia policial para radicar la correspondiente denuncia penal. Conforme a lo dispuesto por la Magistratura Judicial en turno, el bien recuperado fue restituido a los directivos del colegio bajo el acta de reconocimiento y entrega formal.

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