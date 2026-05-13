PATRICIA BULLRICH EN MODO CAMPAÑA: «NOS PASARON POR ARRIBA», DIJO SOBRE EL SUBTE PORTEÑO
La posibilidad de que Manuel Adorni compita el próximo año por la Ciudad de Buenos Aires se desvanece con cada nuevo capítulo del escándalo de corrupción que lo salpica. Patricia Bullrich no perdió tiempo y ya se prepara para ser la candidata de La Libertad Avanza.
Mientras las chances de Manuel Adorni de competir por la Ciudad de Buenos Aires el próximo año se desvanecen con cada nueva revelación en la trama de corrupción que la salpica y a medida que avanza la investigación judicial en su contra por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a meterse de lleno en la discusión porteña con un mensaje en redes sociales en tono de plataforma de campaña.
Desde su cuenta de X, la ex ministra de Seguridad cuestionó el estado del subte de Buenos Aires, comparó la infraestructura local con la de Santiago de Chile y apuntó contra años de “parches” en la Ciudad.
“Nos pasaron por arriba”, escribió Bullrich al inicio de una publicación en la que recordó que Buenos Aires fue la primera ciudad de América Latina en tener subte, en 1913, pero sostuvo que más de un siglo después quedó relegada frente a otras capitales de la región en materia de extensión y conexión.
La ministra contó además que durante su reciente visita a Santiago observó “el nivel de inversión” realizado en el metro chileno y destacó que en apenas cinco décadas lograron una red de transporte más integrada y eficiente. “Acá seguimos discutiendo parches”, planteó.
El mensaje no es casual. Se produjo apenas unos pocos días después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, abriera la puerta a un nuevo entendimiento político entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una interna cada vez más visible con el sector alineado a Bullrich.
Así Bullrich adelanta la discusión que se vendrá de cara a las elecciones del próximo añoy busca posicionarse como una de las voces más activas del espacio libertario en territorio porteño.