PATRICIA BULLRICH EN MODO CAMPAÑA: «NOS PASARON POR ARRIBA», DIJO SOBRE EL SUBTE PORTEÑO

El mensaje no es casual. Se produjo apenas unos pocos días después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, abriera la puerta a un nuevo entendimiento político entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una interna cada vez más visible con el sector alineado a Bullrich.

Así Bullrich adelanta la discusión que se vendrá de cara a las elecciones del próximo añoy busca posicionarse como una de las voces más activas del espacio libertario en territorio porteño.