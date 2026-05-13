PUERTO VILELAS REALIZARON OPERATIVO FLUVIAL DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN PARANÁ

Efectivos de la División Patrulla Fluvial llevaron adelante este miércoles un operativo de seguridad preventiva en aguas jurisdiccionales de Puerto Vilelas, en el marco del denominado “Plan Paraná”.

El despliegue comenzó alrededor de las 9 y se utilizó embarcaciones oficiales junto con los recursos humanos de la unidad.

El operativo tuvo como finalidad reforzar la prevención de ilícitos y contravenciones en la zona ribereña, además de intensificar controles vinculados al narcotráfico, crimen organizado y trata de personas.

Asimismo, durante las recorridas se realizaron tareas preventivas relacionadas con infracciones a leyes especiales de caza y pesca, en el marco de las acciones de control y vigilancia fluvial que se ejecutan de manera permanente en la región.

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