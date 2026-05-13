SAENZ PEÑA DEMORARON A UN JOVEN CON PEDIDO DE COMPARENDO POR UNA CAUSA DE ROBO AGRAVADO

Efectivos de la División C.O.M. demoraron esta tarde a un joven de 24 años que registraba un pedido de comparendo vigente en el marco de una causa por supuesto robo agravado.

El procedimiento se concretó alrededor de las 15, durante recorridas preventivas e identificación de personas realizadas en inmediaciones de calle 38 y Colectora Sur, en el barrio Matadero de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En el lugar, los uniformados lo identificaron y al verificar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica Móvil (SIGEBI), constataron que poseía una solicitud de comparendo emitida por la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Juan José Castelli, en el marco de la causa “Supuesto Robo Agravado”.

Tras las diligencias de rigor, el joven fue examinado por personal de Medicina Legal y posteriormente trasladado a la Comisaría Cuarta, donde quedó a disposición de la Justicia.

Relacionado