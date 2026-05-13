Un periodista afirmó que Leandro Paredes jugará en Inter Miami: ¿Se va de Boca?

En medio de este clima de frustración y de cara al duelo clave contra Cruzeiro el próximo martes 19 de mayo, el periodista Leo Paradizo reveló que el futuro de Leandro Paredes podría estar lejos de la Ribera. Según la información brindada, Lionel Messi está liderando las tareas de convencimiento para llevarse al mediocampista a la MLS una vez que termine su participación en la Copa del Mundo. En este plan también participaría Rodrigo De Paul, quien ya se encuentra en el equipo de Florida tras su paso por el Atlético Madrid y actúa como mano derecha del astro rosarino en estas gestiones.