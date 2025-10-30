LA HISTORIA SECRETA DEL BORRADOR DE LA REFORMA LABORAL QUE IMPULSA EL GOBIERNO
El texto empezó a circular casi en simultáneo con la victoria electoral de Javier Milei y abrió un nuevo frente político. ¿Cómo se gestó su filtración?
Prácticamente al mismo tiempo que Javier Milei celebraba su triunfo en las Elecciones Legislativas 2025 del último domingo, comenzó a circular un borrador del proyecto de reforma laboral que impulsa su gobierno. El texto, que busca “modernizar” el sistema de trabajo argentino, propone cambios de fondo que -de aprobarse tal como están redactados- modificarían de manera drástica las condiciones laborales vigentes.
¿Quién y por qué filtró el borrador de la reforma laboral?
Según pudo saber minutouno.com con fuentes cercanas al Gobierno, quien decidió filtrar el borrador una vez conocidos los resultados electorales fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Su objetivo habría sido medir la reacción pública y obtener una suerte de termómetro social antes de la presentación formal del proyecto.
En las últimas horas, Macri incluso agitó el escenario político al afirmar que el PRO tendrá un candidato propio a presidente en 2027, una frase que no solo generó ruido dentro del Gobierno, sino también en los sectores “violetas” del PRO. El impacto fue tal que Damián Arabia -una de las figuras más cercanas a Javier Milei dentro del macrismo- podría abandonar el partido en las próximas horas, en señal de desacuerdo con la nueva estrategia del exmandatario.