La historia secreta del borrador de la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno

El documento

plantea una jornada laboral de hasta 12 horas, con un tope de 60 horas semanales, y la creación de un “banco de horas” para que las eventuales horas extras se compensen con tiempo libre en lugar de pagarse

. También propone la

eliminación de las indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese laboral

sostenido por aportes de empleados y empleadores. Otro punto controvertido es la

imposibilidad de realizar juicios laborales, incluso en casos de abuso patronal

. Además, el borrador

elimina los Convenios Colectivos de Trabajo, permite contratos individuales en cualquier moneda y que las vacaciones sean decididas o fraccionadas por el empleador.