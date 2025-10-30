REVÉS PARA MARCELO MORETTI: FIJARON SU INDAGATORIA POR LA COIMA PARA FICHAR A UN JUGADOR
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La Cámara de Apelaciones levantó la suspensión y el presidente del Ciclón deberá presentarse el 6 de noviembre ante la jueza Bruniard.
Revés para Marcelo Moretti: fijaron su indagatoria por la coima para fichar a un jugador
La causa de Cuñarro se originó por la denuncia del abogado opositor César Francis. La fiscal advirtió maniobras de forum shopping que podrían vulnerar el “espíritu de justicia”. En julio, se solicitó que el Juzgado N°4 contravencional se inhibiera; el 3 de septiembre, el camarista Guillermo Lucero confirmó la competencia federal; y el 30 de septiembre se desestimó el último recurso de la defensa, liderada por Gastón Marano.