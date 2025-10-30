Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

La Sala VII de la Cámara de Apelaciones, con los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich, resolvió este miércoles reactivar la indagatoria de Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, en la investigación por el presunto cobro de 25 mil dólares para incorporar a un juvenil a las Inferiores. La decisión surge tras el recurso de la fiscal Mónica Cuñarro, quien insistió en tomarle declaración al menos cuatro veces.

El mandatario, que despertó mucho polémica en los últimos años, comparecerá el 6 de noviembre ante la jueza Laura Bruniard. La medida había sido frenada el 9 de septiembre por la misma magistrada, en medio del conflicto por la competencia entre Cuñarro (fuero criminal y correccional) y Maximiliano Vence (fuero contravencional), que abrió el caso tras la difusión del video en Telenueve Denuncia.

Revés para Marcelo Moretti: fijaron su indagatoria por la coima para fichar a un jugador La causa de Cuñarro se originó por la denuncia del abogado opositor César Francis. La fiscal advirtió maniobras de forum shopping que podrían vulnerar el “espíritu de justicia”. En julio, se solicitó que el Juzgado N°4 contravencional se inhibiera; el 3 de septiembre, el camarista Guillermo Lucero confirmó la competencia federal; y el 30 de septiembre se desestimó el último recurso de la defensa, liderada por Gastón Marano.