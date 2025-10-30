INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EXPUSIERON SOBRE LOS PROYECTOS DE MEJORA INSTITUCIONAL QUE TIENEN EN MARCHA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Superior, realizó un encuentro con los equipos directivos y académicos de los institutos de Educación Superior de toda la provincia que tienen proyectos de Mejora Institucional aprobados y financiados por Nación.

En esta jornada, llevada a cabo en un salón del Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística Bellas Artes (ISPEA) de Resistencia, los integrantes de IES intercambiaron experiencias, reflexionaron sobre las fortalezas y desafíos institucionales. En ese marco desde el Ministerio se promueve la construcción colectiva de propuestas que fortalezcan la formación docente desde una mirada compartida.

Al respecto, Luis Monzón, director de Educación Superior, señaló: “Desde el Ministerio pretendemos sistematizar los planes de Mejora Institucional, que contribuyen a fortalecer institucionalmente a los IES, lo cual es una prioridad de la política educativa que lleva adelante este Gobierno». Precisó que «los proyectos de planes de Mejora Institucional tuvieron una convocatoria en 2024, donde más de 50 proyectos fueron aprobados y financiados por Nación”.

“En la primera parte del 2025 se hizo la transferencia de los fondos que correspondían a cada uno de los proyectos y correspondía ya la ejecución de los mismos”, detalló Monzón, “los que están presentes en esta reunión son los institutos responsables de estos proyectos que ya están finalizados, la idea es compartir esas experiencias capitalizadas por cada una de esas instituciones, y en ese compartir poder enriquecer el trabajo”.

En esta oportunidad, participaron: el IES de la Escuela Pública de Gestión Social (EPGS) Nº 4 «Luis Armando Lescano», el IES de la EPGS Nº 6 «Carlos Armando Rolón», el IES «Domingo Faustino Sarmiento», el IES Lenguas Culturas Chaco, el IES RALAXAIC, el IES «San Fernando Rey», el Instituto de Enseñanza de Educación Superior de Educación Física (IESEF) – Instituto de Educación Superior de Educación Técnica y Formación Profesional (IES TYFP), el Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística (ISPEA) Bellas Artes, ISPEA Danza-Teatro y el ISPEA Música.

