EL DÍA QUE DIEGO MARADONA REVOLUCIONÓ LA PLAYA EN MAR DEL PLATA: UNA MULTITUD EN EL BALNEARIO DEL FÚTBOL
Fue el 16 de febrero de 2006. Maradona llegó al tradicional balneario de Mar del Plata junto a sus amigos y vivió una jornada inolvidable. Casi veinte años después, el dueño del parador recuerda aquella última visita del Diez al mar.
El 16 de febrero de 2006 transcurría como un mediodía más en el Balneario 12 de Punta Mogotes, en Mar del Plata. El parador estaba lleno: algunos futbolistas descansaban tras la pretemporada, otros exjugadores disfrutaban de sus vacaciones, y muchas familias lamentaban que a esa hora ya no había carpas. Todo parecía un día típico de verano hasta que sonó el teléfono del empresario Augusto Digiovanni, dueño del tradicional B12.
Del otro lado de la línea, un amigo le avisaba: “Estamos yendo con Diego al balneario”. Diego era nada menos que Maradona, acompañado por Alejo Clerici.
Sin apuro, el equipo del balneario preparó una mesa en el restaurante, con vista a la pileta climatizada. Nadie imaginaba que esa jornada quedaría en la historia: sería la última vez que Maradona pisaría una playa en Mar del Plata.
Maradona en Mar del Plata: “Llegó Diego, a lo Diego”
“Fue un día inolvidable, para nosotros, para la gente y también para él. Estaba feliz y disfrutando”, recuerda casi 20 años después Augusto Digiovanni, emocionado.
“Llegó Diego, a lo Diego: con una troupe de 25 personas y varios autos siguiéndolo por Mar del Plata. No habían pasado 20 minutos y ya todo el mundo sabía que estaba en el Balneario 12”, rememoró el empresario.
Durante esa jornada, Maradona compartió un largo almuerzo con sus amigos en una especie de sala VIP improvisada. “Estábamos todos: mis padres, Buby y Charito, mis hermanos Hernán y Ciro, los carperos, trabajadores del balneario, los amigos de Diego y hasta algún periodista perdido entre ellos”, contó.
“Firmó mil remeras y se sacó fotos con todos”
El Diez pasó horas en el lugar. “Debe haber firmado mil remeras y se sacó fotos con todo el mundo, fue muy generoso”, recordó Digiovanni.
La tarde fue larga, con un clima perfecto, una brisa suave y unos 25 grados al caer el sol. Recién cerca de las diez de la noche, Maradona se despidió del Balneario 12 entre abrazos, aplausos y una multitud que lo ovacionaba.
Una jornada que quedó grabada en la memoria de todos los que la vivieron —y que hoy, casi dos décadas después, se recuerda como la última vez que Diego Maradona disfrutó de la playa en Mar del Plata.