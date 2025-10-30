EL DÍA QUE DIEGO MARADONA REVOLUCIONÓ LA PLAYA EN MAR DEL PLATA: UNA MULTITUD EN EL BALNEARIO DEL FÚTBOL

Durante esa jornada, Maradona compartió un largo almuerzo con sus amigos en una especie de sala VIP improvisada. “Estábamos todos: mis padres, Buby y Charito, mis hermanos Hernán y Ciro, los carperos, trabajadores del balneario, los amigos de Diego y hasta algún periodista perdido entre ellos”, contó.

“Firmó mil remeras y se sacó fotos con todos”

El Diez pasó horas en el lugar. “Debe haber firmado mil remeras y se sacó fotos con todo el mundo, fue muy generoso”, recordó Digiovanni.

Maradona en el Balneario 12.

La tarde fue larga, con un clima perfecto, una brisa suave y unos 25 grados al caer el sol. Recién cerca de las diez de la noche, Maradona se despidió del Balneario 12 entre abrazos, aplausos y una multitud que lo ovacionaba.

Una jornada que quedó grabada en la memoria de todos los que la vivieron —y que hoy, casi dos décadas después, se recuerda como la última vez que Diego Maradona disfrutó de la playa en Mar del Plata.