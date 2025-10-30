Javier Milei podría cambiar todo su Gabinete para lograr la gobernabilidad: qué nombres suenan fuerte

Ya lo dijeron desde los ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: Javier Milei tiene que conseguir el consenso necesario para la gobernabilidad y los resultados de las elecciones legislativas no son suficientes. Por eso el mandatario se reunió esta semana con los goberadores de las provincias, y por eso también en breve habría cambios en su Gabinete.

Mirando a la segunda mitad de su mandato y con la perspectiva de un Congreso prácticamente oficialista a partir del 10 de diciembre, «durante todos estos días el Presidente estuvo trabajando en la conformación del nuevo Gabinete», dijeron fuentes oficiales al sitio Ámbito Financiero.

Sin embargo, en el intento de eliminar figuras cuyo poder está en un estado exangüe el Presidente podría echar mano a nombres que tenía empeñados en otros sitios de la administración pública: por ejemplo, el vocero Manuel Adorni podría pasar a ser el jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos, y no asumiría su banca como legislador porteño.

Si bien Francos tuvo un rol elemental en la negociación del Gobierno con las provincias y el Congreso, su salida buscaría equilibrar la balanza entre Karina Milei y Santiago Caputo, y éste último incluso podría obtener el rango de ministro como lo hiciera la hermana del Presidente.

Así como Karina Milei es la secretaria General de la Presidencia, Santiago Caputo pasaría a ser el titular de un ministerio que trabajaría cerca con su tío Luis Caputo, que seguirá al frente de Economía.