JAVIER MILEI PODRÍA CAMBIAR TODO SU GABINETE PARA LOGRAR LA GOBERNABILIDAD: QUÉ NOMBRES SUENAN FUERTE
El Presidente busca un nuevo equipo para la segunda mitad de su mandato, a tono con los resultados electorales y en línea con los pedidos de la Casa Blanca.
El rol central del Caputo joven sería el manejo de las inversiones extranjeras en la Argentina, además de gestionar la relación de Casa Rosada con los gobernadores y el Congreso, donde a partir del 10 de diciembre tendrán a Martín Menem como referente en Diputados -como hasta ahora- y a Patricia Bullrich en el Senado.
Mientras tanto, hay que reemplazar a los dos ministros que pasaron a ser legisladores: por un lado, Seguridad quedaría en manos de Alejandra Monteoliva, la segunda de Patricia Bullrich. Por el otro, Luis Petri le dejaría su puesto en Defensa a su vice, Marcelo Rozas Garay, o quizás a su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco.
Un tercer nombre se arrimó para Defensa, y es el del teniente general Luis Presti, un hombre del Ejército argentino que podría entenderse con Estados Unidos y que tiene buen vínculo con Guillermo Montenegro.
En Interior seguirá Lisandro Catalán; en Relaciones Exteriores, el flamante canciller Pablo Quirno; en Capital Humano, Sandra Pettovello; al frente de Salud, Mario Lugones.
En la reestructuración podrían desaparecer ministerios o dependencias del Gabinete, pero por ahora parecería que la cartera de Desregulación del Estado seguirá existiendo en manos de Federico Sturzenegger.