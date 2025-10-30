MURIÓ BENICIO, EL NENE DE 8 AÑOS QUE FUE APLASTADO POR UN ARCO DE HANDBALL EN QUILMES
La justicia empezó a investigar el caso para determinar cómo fue la mecánica del accidente que le costó la vida al pequeño. Hay dos versiones del hecho.
Testimonio clave
El caso ya es invetigado por la justicia bonaerense porque se trata de determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades del club o de los encargados de los menores, o si se trató de «un accidente totalmente inesperado y desafortunado», como dijo una de las madres del club.
Apenas ocurrió el accidente Benicio fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes donde lo operaron con éxito, pero la gravedad de la lesión en el cráneo provocó que lo llevaran al Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela en un intento por salvarle la vida.
Para el final de la jornada los médicos de El Cruce habían determinado que tenía muerte cerebral.
«Fue el arco de handball. Habíamos pedido que se cambien de lugar, pero todos los días compartimos la cancha con otras disciplinas. Los arcos no pueden estar amurados porque se usan para distintos deportes», señaló otra de las mujeres.
Fuentes judiciales señalaron al diario que «algo tuvo que ocurrir para que se balancee hacia adelante e impacte sobre el menor», por lo que la investigación sigue vigente.