Murió Benicio, el nene de 8 años que fue aplastado por un arco de handball en Quilmes

Benicio Farji, de ocho años, murió el miércoles de esta semana en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, a donde había sido internado tras ser aplastado por un arco de handball en un club de Quilmes. en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, a donde había sido internado tras ser

El nene de ocho años era alumno del Colegio Nazareth pero el martes a la noche se encontraba en una actividad recreativa en el polideportivo Los Mates, en Quilmes, con sus compañeros del Club Argentino de Quilmes, la institución donde jugaba al básquet.

«Fue una tragedia muy dura para todos. Benicio era un nene muy querido, lleno de alegría y energía. El accidente ocurrió justo cuando había terminado el entrenamiento; se cayó un arco y, lamentablemente, no hubo forma de evitarlo«, expresó una madre de la comunidad del club al diario Clarín.

«Todos estamos profundamente conmovidos y acompañando a su familia, a sus compañeros y a la comunidad del club, que está devastada. Espero que se pueda transmitir eso: la tristeza enorme que dejó su partida y el cariño inmenso que todos le teníamos«, señaló la mujer.

Testimonio clave El caso ya es invetigado por la justicia bonaerense porque se trata de determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades del club o de los encargados de los menores, o si se trató de «un accidente totalmente inesperado y desafortunado», como dijo una de las madres del club.