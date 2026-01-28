LA FUERTE PROMESA DE RIQUELME A UN PERIODISTA TRAS LA PRESENTACIÓN DE ROMERO Y ASCACÍBAR: “VAMOS A GANAR TODO”

Boca presentó oficialmente a Ángel Romero y Santiago Ascacíbar como sus dos nuevos refuerzos en una conferencia de prensa encabezada por Juan Román Riquelme.

Tras el acto en la Bombonera, el presidente del Xeneize protagonizó un momento llamativo: le regaló una camiseta al periodista Alexis Dassie y lanzó una fuerte promesa que rápidamente se viralizó. “Este año vamos a ganar todo”, aseguró Román.

(Foto: alexis.dassie12/Instagram)

Qué dijeron Santiago Ascacíbar y Ángel Romero en su presentación en Boca

“Es un lugar muy especial. Me pone contento. Es un club exigente. Es un sueño. Óscar ya lo hizo. Me faltaba a mí poder vivir este momento. En 2007 vinimos a probarnos, pero no pudimos fichar porque mi madre no podía venir a vivir con nosotros en la Argentina. Fue una lástima porque teníamos muchas ganas. Queríamos vivir juntos esa experiencia”, comenzó Romero.

Y agregó: “Óscar me comentó lo que es Boca, pudo ganar tres títulos acá, hoy comienza mi historia y espero hacerlo de la mejor manera para dejar mi nombre”.

Por su parte, Ascacíbar, quien fue dirigido por Claudio Úbeda en las juveniles de la Selección argentina, contó: “Hablé con él. Le dije que venía a sumarme para lo que necesitara”.

Luego, el mediocampista reveló un detalle y explicó su negativa a ir a River en este mercado de pases: “Fue difícil decírselo a mi hermano. Ama este club y voy a jugar por ellos. Con el paso de los días estaba cada vez más seguro de estar acá. Quería venir. A River no quería ir”.

“Mi sueño de chiquito es vestir esta camiseta y me llena de felicidad, propia y a mi familia. Agarro la oportunidad de este club que es inmenso”, añadió.