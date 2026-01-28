EL EJEMPLAR GESTO DE FAIR PLAY DE NOVAK DJOKOVIC DURANTE SU IMPENSADA VICTORIA EN EL AUSTRALIAN OPEN: “ÉL MERECÍA GANAR”

La jornada de cuartos de final del Australian Open 2026 dejó una imagen que trascendió el resultado deportivo. Novak Djokovic, cuarto cabeza de serie, protagonizó un gesto de fair play que marcó el partido ante Lorenzo Musetti y acaparó la atención en la Rod Laver Arena de Melbourne.

El incidente ocurrió en el cierre del segundo set, cuando Nole se encontraba en una situación adversa frente al italiano Lorenzo Musetti, quien venía desplegando un tenis dominante y ya había tomado ventaja de dos sets. En un punto crucial, el serbio subió a la red y definió con una volea, mientras su rival, de 23 años, intentó un tiro cruzado que salió desviado. Aunque la jugada parecía favorable para el ex número uno del mundo, Djokovic se acercó al umpire para declarar que había tocado la pelota con el marco de su raqueta, otorgando así el punto a Musetti.

La corrección de la acción permitió a Musetti igualar el game y, posteriormente, quebrar el servicio para adelantarse dos sets a cero. El partido, lejos de definirse por el ranking o el historial, se convirtió en un duelo de integridad en el que la honestidad del serbio se impuso al instinto competitivo. “Hoy él se merecía ganar, sin dudas. Merecí perder”, expresó Djokovic, quien suma 24 títulos de Grand Slam y 101 trofeos en el circuito, según datos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Musetti se retiró por lesión cuando ganaba por dos sets (Reuters) Musetti se retiró por lesión cuando ganaba por dos sets (Reuters)

El desarrollo del encuentro parecía inclinarse por completo a favor de Musetti. El italiano, quinto preclasificado, ofrecía una actuación sobresaliente, con apenas 8 errores no forzados en el primer set frente a los 18 de Djokovic. Tras imponerse por 6-4 y 6-3 en los dos primeros parciales, se acercaba a una victoria histórica. “No he sentido la pelota en todo el partido, no sabía qué pelota esperar por su parte”, admitió el tenista balcánico, quien finalmente accedió a semifinales, producto del retiro de su rival por molestias en su pierna derecha.

“Me veía de camino a casa”, reconoció después el tenista serbio, al referirse a la difícil situación en que se encontraba antes del inesperado desenlace.

SIMULADOR Juega y simula el camino de las selecciones hasta la final del Mundial

El giro inesperado se produjo al inicio del tercer set, cuando Musetti manifestó la molestia. “Sentí algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set. Seguí jugando porque estaba jugando realmente bien”, explicó el italiano en conferencia de prensa. El dolor se incrementó rápidamente, volviendo inviable su continuidad. “El nivel de dolor iba cada vez más alto. No había mucho que decir ni mucho que hacer”, señaló el jugador nacido en Carrara, quien lamentó la situación y la calificó de “realmente dolorosa”.

Musetti no pudo continuar por molestias en su pierna derecha (Reuters) Musetti no pudo continuar por molestias en su pierna derecha (Reuters)

La frustración de Musetti se reflejó en sus palabras: “Iba dos sets arriba contra Novak y estaba jugando así. Tener que retirarme es algo que nunca habría imaginado”. Si bien evitó precisar el diagnóstico, el italiano sospecha que se trata de un desgarro. “No soy doctor, pero siento que conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro de que es un desgarro. Es desafortunado”, agregó el tenista, quien había superado al estadounidense Taylor Fritz en la ronda previa.

“Cuando tiraba con el golpe de derecha en posición abierta, sentía que no podía, regresaba al medio y luego, al reiniciar el punto, no podía realmente jugar. Así que, lamentablemente, no hubo ninguna posibilidad ni forma de vendarlo, de hacer algo para continuar jugando”, explicó.

El retiro de Musetti concedió el pase a semifinales a Djokovic por décima tercera vez en Melbourne Park, donde ahora aguarda al italiano Jannik Sinner. “Es una lástima para él. Hoy fue, con diferencia, el mejor jugador y debería haber ganado el partido. Me siento afortunado”, concluyó el serbio, cuya actitud en el segundo set fue elogiada por los medios y resaltada como un reflejo de los valores del deporte profesional.

“Sinceramente, la primera vez que me pareció verle con limitaciones fue al inicio del tercer set, pero he hablado con miembros de su equipo y me aseguran que se hizo la lesión en el segundo parcial. No me pareció que afectara nada a su tenis, así que supongo que sería algo que fue empeorando”, expresó el serbio de 38 años. Y explicó cómo impacta la exigencia del cuerpo en cada partido: “El tenis es un deporte muy físico, lo que ha sucedido con Lorenzo lo demuestra. Él fue el mejor, estaba cerca de ganar, pero todo cambió. En un deporte de equipo nunca hubiera sucedido algo como lo de hoy, por eso el tenis es tan desafiante. Llevamos nuestro cuerpo al límite, conozco la sensación que tiene ahora Musetti porque la he sufrido varias veces”.

El camino de Nole en el primer Grand Slam de la temporada se abrió con victoria en tres sets (6-3, 6-2 y 6-2) sobre el español Pedro Martínez y continuó en segunda ronda con otra celebración sin ceder sets tanto ante el italiano Francesco Maestrelli en segunda ronda (6-2, 6-2 y 6-2) como contra el neerlandés Botic van de Zandschulp en tercera (6-3, 6-4 y 7-6).

En una etapa de su carrera donde el físico juega un papel fundamental, el destino le dio un guiño en la cuarta ronda con la baja de Jakub Mensik antes del cruce y volvió jugarle a su favor contra Musetti tras ir dos sets abajo en estos cuartos de final.

En la siguiente instancia, el actual 4 del mundo, chocará el número 2 del ranking ATP. El historial favorece a Sinner con 6 victorias en 10 partidos contra Nole. El serbio ganó los tres primeros duelos entre ellos de manera consecutiva, pero ahora acumula cinco derrotas al hilo tras su última celebración ante Jannik en el ATP Finals del 2023.

Del otro lado del cuadro, habrá otro duelo lógico con el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, chocando ante el 3° del ranking, Alexander Zverev.

Ganador de 10 Australian Open en su carrera junto con 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 4 US Open, Djokovic buscará seguir agrandando su legado como el jugador con más títulos en el Grand Slam que inicia la temporada. En los últimos dos años, Nole celebró tres coronaciones con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y las coronas en los ATP 250 de Atenas y de Ginebra en 2025.

Más allá de que no tuvo el éxito en los trofeos de otras época, Djokovic tuvo un 2025 con semifinales en el US Open, en Wimbledon, en Roland Garros y en el Australian Open, demostrando su vigencia.