MARGARITA BELÉN: NUEVO OPERATIVO DE SECHEEP CONTRA LAS CONEXIONES IRREGULARES

La empresa Secheep llevó adelante un nuevo operativo de control en una obra perteneciente al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), que fuera ocupada de manera irregular en la localidad de Margarita Belén, donde se detectaron y eliminaron conexiones ilegales a la red eléctrica.

Este procedimiento constituye el segundo operativo realizado en el lugar, debido a la reiteración de tendidos clandestinos y a las situaciones de riesgo que este tipo de conexiones genera tanto para quienes las realizan como para el resto de los usuarios del sistema eléctrico.

Desde la empresa informaron que los controles continuarán de manera sostenida, remarcando que las conexiones irregulares representan un peligro para la seguridad, perjudican la calidad del servicio eléctrico y afectan a los usuarios que cumplen con las normas vigentes.

En ese sentido, desde la empresa Secheep se mantendrá la política firme de orden, equidad y reglas claras, orientada a garantizar un servicio seguro, confiable y justo para toda la comunidad.