LA DURA DEFINICIÓN QUE HIZO ELISA CARRIÓ DE JAVIER MILEI Y SU HERMANA KARINA: «PAREJA PERVERSA»

Elisa Carrió cargó con dureza, una vez más, contra el presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quienes acusó de constituir «una pareja perversa, que goza de la crueldad y además está llena de codicia».

Y en ese sentido se lamentó, y advirtió que es un verdadero problema para la Argentina, que La Libertad Avanza se haya adueñado del lugar de la representación «de los valores de la República y la lucha contar la corrupción» desplazando a otros espacios, como el PRO, que quedaron reducidos a una mínima expresión.

“El problema es que en sustitución de fuerzas históricas que representaban los valores republicanos y la lucha contra la corrupción, se superpuso un aventurero bancado por el establishment y que terminó bancado por Mauricio Macri”, dijo. y que terminó bancado por”, dijo.

En diálogo con A24, Carrió incluso celebró la victoria del peronismo el domingo pasado en provincia de Buenos Aires ante LLA. En ese sentido aseguró que la fuerte diferencia con la que se impuso el peronismo ante los libertarios puede promover un proceso de renovación dentro de ese partido.