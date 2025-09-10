LA DURA DEFINICIÓN QUE HIZO ELISA CARRIÓ DE JAVIER MILEI Y SU HERMANA KARINA: «PAREJA PERVERSA»
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reconoció haberse alegrado con el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires frente a la avanzada ajustadora de Javier Milei.
Carrió también cargó contra Daniel Parisini, uno de los más conocidos trolls libertarios, más conocido en las redes sociales como “El Gordo Dan”, y su destemplado ataque al senador Luis Juez por haber apoyado el rechazo al veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Eso “entra dentro del orden de lo perverso” dijo y advirtió “esas son las fuerzas del infierno, no las del cielo”.
“Creo que, si este hombre sigue teniendo legitimidad, podemos ir hacia un régimen perverso y autoritario”, advirtió. Y agregó: “Gobernar exclusivamente por decretos, imponer vetos, más una victoria electoral, podría haber significado la eliminación del parlamento, el no control de la justicia y un saqueo indefinido”.
Carrió fue consultada además por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra de manera directa a Karina Milei, Eduardo «Lule» Menem y Martín Menem. “Era vox populi cómo era», aseguró sin dudar. Y agregó: “Es Martín Menem el que tiene la relación con todos los laboratorios”.
También apuntó contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones a quien acuso de ser “un representante de lo peor del negocio de la salud”.
Además confirmó que está preparando una denuncia sobre este tema pero que va a esperar a que termine la campaña para presentarla.
“Los Milei son ilegales”, sentenció y concluyó: “No tienen nada en blanco, no tienen una factura de nada”.