PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD: “SUMAMOS MÁS Y NUEVOS VEHÍCULOS EN FONTANA”

Se trata de camionetas Nissan Frontier 0km con tecnología de geolocalización que podrán ser monitoreadas de manera permanente por el Centro de Videovigilancia, cuyas obras serán inauguradas próximamente junto con las que se ejecutan en la Comisaría Segunda. También se instalarán casillas de vigilancia en barrios estratégicos.

El gobernador Leandro Zdero entregó este miércoles en Fontana, junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al intendente Fernando Cuadra, camionetas Nissan Frontier 0km con tecnología de geolocalización para las comisarías. “El centro de monitoreo sabrá el recorrido de cada unidad y ante cualquier urgencia enviará al móvil más cercano para llegar más rápido al lugar”, destacó el primer mandatario provincial.

En la oportunidad, junto al ministro de Seguridad Hugo Matkovich, Zdero anunció que próximamente, en el marco del aniversario de la localidad, se inaugurarán las obras en la Comisaría Segunda y el Centro de Videovigilancia y además se instalarán casillas de vigilancia. “Estamos ratificando el rumbo que nos trazamos desde que asumí ya que para nosotros invertir en seguridad es invertir en la tranquilidad de los chaqueños y en una vida mejor y se logró lo que los chaqueños pedían: vivir en paz.”, sostuvo el Gobernador.

En ese contexto sugirió que “hoy se naturaliza la posibilidad de circular en libertad”. “Antes el caos y la anarquía nos invitaban todos los días a sortear alguna situación para poder llegar a algún lugar, con calles cortadas, piqueteros que tenían más poder que cualquier intendente y ciudadano e intermediarios que gozaban de privilegios y se convertían en ricos”, expresó.

El gobernador remarcó la puesta en marcha del Plan de Seguridad en toda la provincia a través de “la fuerza de seguridad que comenzó a recuperar fuertemente la confianza con los chaqueños”. “Tenemos un plan, que es una hoja de ruta de hacia dónde tenemos que ir para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, lo dejamos en las manos de quienes saben y hoy podemos decir que Chaco tiene un sendero correcto por el que estamos transitando”, resaltó.

En esa línea adelantó que próximamente se recuperarán quinchos y casas con irregularidades en el área Metropolitana que serán destinadas a comisarías y centros de detención. “Así iremos remendando aquello que nos hizo tanto daño en la provincia por aquellos que se llevaban los recursos de los que menos tienen y en nombre de los que sufrían”, cerró.

Nuevas casillas de vigilancia en Fontana

El ministro de Seguridad Hugo Matkovich remarcó la importancia de los vehículos entregados para garantizar una mejor calidad de vida a los chaqueños y en especial a los fontanenses. “Esta entrega se suma a la que hicimos el año pasado de vehículos reacondicionados a nuevos”, recordó.

Asimismo, remarcó el trabajo articulado de la municipalidad y de los foros a través del cual se logró la iluminación que la gente necesitaba. “La empresa Secheep colaboró activamente, desde el gobierno provincial pusimos todos los esfuerzos para que Fontana esté todos los días un poco más seguro”, manifestó.

Por último, ratificó el compromiso de las tres comisarías locales. “El trabajo se está notando, los índices delictivos están bajando así que en este sentido les quiero contar que próximamente vamos a instalar dos casillas, una en el Barrio Vicentin y la otra en 25 de mayo para ir cubriendo las demandas de los vecinos para que todos los días este Chaco sea más seguro y la gente pueda vivir en paz”, sostuvo.

Por último, el intendente Fernando Cuadra agradeció al gobernador por la entrega y el compromiso respecto de la seguridad de las familias de Fontana. “Agradezco al gobernador por escuchar nuestras necesidades y nosotros desde acá vamos a seguir apoyando estas políticas públicas. Nosotros desde acá vamos a seguir trabajando juntos para mayor seguridad y lograr una Fontana más prospera y con mayor oportunidades para todos”, concluyó.

