CULMINACIÓN DEL PERÍODO DE PODA EN CASTELLI

Teniendo en cuenta que el período de poda finalizó el 31 de agosto, la Secretaría de Servicios Públicos lleva adelante las últimas intervenciones en distintos barrios de la ciudad.

En el marco de las actividades programadas por la Secretaría de Servicios Públicos, se están realizando las últimas tareas de recolección de ramas y restos de poda en cada sector.

El titular del área, Rubén Chávez, informó que estas acciones ya se culminaron en Quinta 53, barrio San Martín, barrio Matadero y Quinta Loto, y que el operativo continuará hasta completar todos los barrios de la ciudad.

“Vamos a seguir trabajando en cada barrio para mantener la limpieza y el cuidado de los espacios públicos”, destacó Chávez.

Finalmente, desde la Secretaría de Ambiente recordaron a los vecinos que, fuera del período oficial de poda, cada intervención particular debe ser comunicada previamente a la Secretaría de Servicios Públicos, a fin de coordinar la recolección de ramas y evitar la acumulación de residuos en la vía pública.

