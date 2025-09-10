OTRO MIÉRCOLES DE PROTESTA: JUBILADOS Y DISCAPACITADOS VOLVIERON A RECLAMAR FRENTE AL CONGRESO
Los manifestantes exigieron aumentos, mayor cobertura de salud y condiciones de vida dignas, mientras un operativo de seguridad desmedido cerró avenida Entre Ríos.
Fabián Grillo, padre de Pablo, expresó su indignación en declaraciones a C5N: “Tengo mucha bronca, pero hay que canalizarla. Por eso estamos acá. Y la estamos canalizando como también lo están haciendo nuestros compañeros, compañeros jubilados. Esta gente (el Gobierno) no entiende otro idioma que el de la violencia”.