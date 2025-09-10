Cambio del huso horario: a qué hora se verían los partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana y de Europa

Copa Libertadores y Sudamericana

Actualmente, los partidos de Libertadores y Sudamericana suelen jugarse en los siguientes turnos:

19:00 y 21:00 (fase de grupos y octavos de final)

21:30 (instancias decisivas)

Si se aprueba el cambio horario, estos encuentros comenzarían a las 18:00, 20:00 y 20:30, es decir, una hora antes de lo habitual.

Las competencias europeas y el posible cambio de huso horario en Argentina

En Argentina, los torneos europeos se ven en estas franjas:

Champions League: 13:45 y 16:00

Europa League y Conference: 14:45 y 17:00

Ligas locales (España, Inglaterra, Italia): partidos entre las 09:00 y las 17:00

Con el cambio, los horarios quedarían así:

Champions: 12:45 y 15:00

Europa League/Conference: 13:45 y 16:00

Ligas locales: de 08:00 a 16:00

Qué cambia para los hinchas argentinos

El atraso del reloj hará que los partidos internacionales comiencen una hora antes de lo que los hinchas están acostumbrados. Esto implica que habrá encuentros de Libertadores y Sudamericana que arrancarán con luz de día, mientras que las ligas europeas se verán más temprano, incluso en horarios de desayuno. En el caso del Mundial 2026, el último partido de cada jornada ya no terminaría cerca de la medianoche, sino alrededor de las 23, lo que muchos consideran un beneficio para la organización familiar y laboral.