RURALES RECUPERAN CABALLOS ROBADOS Y SECUESTRAN ARMAS EN DOS OPERATIVOS

El segundo caso ocurrió en un camino vecinal de Tres Estacas, donde un hombre de 36 años portaba un arma de fuego sin papeles.

Este miércoles la Policía Rural protagonizó dos procedimientos distintos en zonas rurales del interior chaqueño que terminaron con resultados positivos: por un lado, se recuperaron dos caballos robados, y por otro, se secuestró un arma de fuego durante un control vehicular.

El primer caso tuvo lugar en Resistencia, entre las 9 y las 12 del mediodía, efectivos del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana dieron con dos equinos que habían sido denunciados como robados: una yegua y un potrillo.

Los animales fueron encontrados sueltos en un camino vecinal, en inmediaciones de la zona rural de Caraguatá, luego de que los uniformados recibieran datos sobre un hombre montado en un caballo con características similares. Ambos animales fueron reconocidos por el denunciante, un hombre de 46 años, y devueltos en carácter de depósito judicial. Intervino la Fiscalía Rural y Ambiental.

Mientras tanto, unas horas más tarde, en el Paraje Tres Estacas, personal del Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo, junto con la Sección Rural Tres Estacas, llevó adelante un control vehicular que terminó con el secuestro de un arma de fuego y municiones.

El operativo ocurrió a las 12 del mediodía cuando se interceptó una motocicleta Yamaha de 150 cilindradas conducida por un hombre de 36 años. Durante la revisión, los agentes encontraron una escopeta calibre 16 sin documentación, junto con cartuchos y linternas. Por tratarse de un caso encuadrado en el artículo 189 bis del Código Penal, se procedió al secuestro preventivo del arma. El conductor fue notificado y quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal de Charata.

Ambos procedimientos fueron llevados a cabo en el marco de los operativos de control y prevención que realiza la Policía Rural en distintos puntos de la provincia.

