LA DEUDA PÚBLICA LLEGÓ A SU RÉCORD HISTÓRICO: ALCANZA EL 64% DEL PBI

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En medio de las idas y vueltas por las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública de la Argentina volvió a tocar un nuevo techo al superar los 400.000 millones de dólares.

Así lo detalla el Boletín Mensual de Deuda de la Secretaría de Finanzas. El mes pasado el pasivo se incrementó US$ 4.960 millones por una caída de la deuda en moneda en US$ 1.852 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 6.812 millones.

En tanto, en el último año la deuda bruta en situación de pago normal se incrementó por el equivalente a US$ 25.270 millones, debido al incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 2.179 millones y al incremento en la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$ 23.091 millones.

De esta forma durante el gobierno de Alberto Fernández la deuda pública se incrementó en US$ 80.744 millones, que representa casi el doble del préstamo que tomó del FMI el ex presidente Mauricio Macri.

Cabe aclarar que por temas metodológicos el informe de deuda pública está convertido a dólares al tipo de cambio oficial del día (incluso la deuda que está nominada en pesos). En consecuencia, en caso de una severa devaluación del tipo de cambio oficial el monto de la deuda pública se incrementará en forma notoria.

Este nivel de deuda equivale a un 64% del PBI.

Tal como muestra el desglose que realizó la Secretaría de Finanzas, el 72% de los pasivos responden a títulos públicos (en pesos y otras monedas9, un 19% es deuda con acreedores externos oficiales (organismos multilaterales y créditos bilaterales como los firmados con miembros del Club de París), 4% son Letras del Tesoro y otro 4% corresponde a Adelantos Transitorios del Banco Central.

El 36% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local mientras que, el 64% restante, en moneda extranjera. Esto muestra un cambio en la composición de la deuda ya que en junio del año pasado el 32% estaba en moneda local y el 68% en moneda extranjera.

Relacionado