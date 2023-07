DENGUE: SE REGISTRARON BAJAS EN LOS CASOS EN LAS ÚLTIMAS TRES SEMANAS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública informaron que durante las últimas tres semanas en la provincia del Chaco se registró una bajante de casos positivos de Dengue, en tanto que no se notificaron casos de Chikungunya en el lapso del último mes .

La directora de Epidemiología, Natalia Alcaraz, expresó que «con respecto a Dengue, tenemos hace tres semanas una bajante bastante considerable, debido a que en las últimas semanas están rondando entre los 300 y 350 casos semanales, cuando antes teníamos, en las primeras semanas de abril hasta mayo, un reporte semanal de aproximadamente 900 casos»

En cuanto a Chikungunya dijo que «hay más de cuatro semanas sin nuevos casos, lo que es también totalmente favorable para la provincia«.

Alcaraz remarcó que el escenario es «totalmente favorable» debido a «esta disminución de casos que se está notando y sosteniendo actualmente». Las bajas temperaturas contribuyen, dado que «el frío hace que el mosquito Aedes Aegypti, el vector, no esté en circulación, entonces aminora los casos».

No obstante, pese a la bajante de casos, desde la cartera sanitaria se recomienda a la población eliminar los criaderos de mosquitos y se enfatiza la importancia de mantener la limpieza en los hogares y del uso de repelente.

«También han empezado a aumentar los resultados negativos con respecto a los casos en estudio, entonces tenemos que aproximadamente la mitad de los casos en estudio son negativos», resaltó la funcionaria.

Cuidados

A pesar de la disminución, la directora de Epidemiología enfatizó que no hay que «bajar la guardia» y destacó el trabajo diario en territorio que realizan los equipos sanitarios mediante acciones de prevención, control focal y fumigación.

«Le decimos a la gente que no es momento de bajar la guardia en el cuidado y sí de mantener todo lo que sea la limpieza en los domicilios y la eliminación de estos criaderos para la eliminación del vector» insistió Alcaraz.

«Para que la muerte de las larvas ocurra tienen que haber heladas, que por ahora no se registran en la provincia», explicó, y recordó que «entonces pueden permanecer las larvas o los huevos estacionados en cúmulos de agua». Por esta razón destacó que «desde el Ministerio de Salud se está favoreciendo a los controles focales en los peridomicilios para tratar de eliminar todos los criaderos», y pidió colaboración a la comunidad para con los equipos sanitarios que intervienen en terreno.

«Siempre que salen los equipos a hacer la recorrida se le explica a los vecinos cómo hay que eliminar o limpiar todo tipo de recipientes donde puede acumularse agua, como tanques abiertos, tachos, bebederos de animales. El vector actualmente con estas temperaturas no circula, va a circular cerca del mediodía si es que la temperatura es agradable, si no está escondido y no hay circulación», agregó.

También Alcaraz recomendó cortar el pasto y desmalezar los patios y frentes de los hogares. «A veces el pasto o las malezas elevadas acumulan agua de los rocíos, pensemos que los huevos, las larvas son de tamaño chico, microscópico, por eso pueden acumularse en esos lugares. Entonces es recomendable totalmente la eliminación de malezas y cumplir con todo lo que sea el descacharrado en sí», recalcó.

Aunque la tendencia está en bajante y es favorable para la provincia, «pero nosotros recomendamos no dejar de usar todo lo que sea repelente, a veces naturales, poner espiral o pastillas anti mosquito de manera tal de que el mosquito no circule en el domicilio y a la vez usar el repelente cuando estamos mucho tiempo afuera de nuestros domicilios», aseguróó para finalizar.

