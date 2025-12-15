PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En un trabajo conjunto entre la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco y efectivos de la Policía de Corrientes, se logró la recaptura de “La Barby” que se había evadido del Complejo Penitenciario N.º 1 de Resistencia.

Pasadas las 12 hs del mediodía, Luz María Di Battista, alias “La Barby”, fue recapturada en la provincia de Corrientes gracias a la rápida comunicación y al intercambio de información entre ambas fuerzas de seguridad provinciales. Tras el operativo, la evadida quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

La Fiscalía interviniente de la provincia de Corrientes será la encargada de determinar si la detenida será trasladada nuevamente a la provincia del Chaco para ser juzgada por los delitos cometidos, teniendo en cuenta que también registra causas judiciales en trámite en territorio correntino.

Desde la Policía del Chaco, se ampliará seguramente más información con el correr de las horas.

