GANADERÍA: ACTUALIZACIÓN DE TASAS PARA TRÁMITES DE MARCAS Y SEÑALES A PARTIR DE 2026

La Dirección de Ganadería, del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, como organismo de aplicación de la Ley de Marcas y Señales, informa a productores, consignatarios y público en general que, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto N° 4194-F, se estableció el nuevo valor de la Unidad Fiscal correspondiente al ejercicio 2026.

En función de esta actualización normativa, a partir del 2 de enero de 2026 comenzarán a regir nuevos montos en las tasas aplicables a los distintos trámites vinculados a Marcas y Señales, los cuales se encuentran regulados por la legislación vigente.

Desde el organismo se recuerda que esta adecuación alcanza a trámites tales como el registro de marcas, registro de señales para ganado mayor y menor, duplicados de boletos, permisos de inscripción, rectificaciones, renovaciones y transferencias, entre otros procedimientos administrativos habituales del sistema.

La Dirección de Ganadería recomienda a los interesados informarse con antelación sobre la actualización de las tasas vigentes antes de iniciar cualquier trámite, a fin de evitar demoras o inconvenientes en la gestión administrativa, especialmente en el inicio del nuevo ejercicio fiscal.

Asimismo, se destaca la importancia de mantener regularizada la documentación de marcas y señales, ya que constituye una herramienta fundamental para la identificación del ganado, la seguridad jurídica de los productores y el ordenamiento de la actividad ganadera en la provincia.

*Para mayor información, consultas o asesoramiento, los interesados pueden comunicarse en días hábiles con la Dirección de Ganadería a través de los siguientes canales:

-Teléfono fijo: 3624448074

-Celular / WhatsApp: 3624718092

-Correo electrónico: mp.marcasysenales@chaco.gob.ar

