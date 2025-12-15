EDUCACIÓN: SE REALIZÓ EL ENCUENTRO DE ALFABETIZACIÓN INICIAL EN LENGUA QOM

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, organizó el Encuentro de Alfabetización Inicial en Lengua Qom, de manera presencial desde la localidad de Pampa del Indio y por plataforma virtual para todos los docentes de Educación Bilingüe Intercultural Indígena (EBII) de la provincia.

La subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria, manifestó que «estos trayectos formativos y de intercambio de experiencias que estamos generando para los docentes bilingües interculturales de los tres pueblos de nuestra provincia, forman parte de la política educativa impulsada por el gobernador Leandro Zdero y la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y buscan consolidar los aprendizajes en materia de alfabetización inicial poniendo en diálogo la enseñanza del español y las lenguas maternas».

«Este tipo de encuentro es importante para los docentes de nivel Inicial y debe ser valorado por el sector, porque el Ministerio nos está dando un espacio para que sigamos mejorando nuestra educación bilingüe intercultural. Por lo que nosotros debemos aportar, y debemos compartir nuestras experiencias en este ámbito», dijo Laura Alonzo, directora de Interculturalidad. Por otra parte, el director de Plurilingüismo, Alexis Rojas, junto al equipo técnico conformado por Mariela Archenti y David Alonzo, presentó el manual en lengua qom “SHE ‘ EGAXASAXALO NAUA QARA ‘ AQTAQA” (“Volvamos a Nuestras Lenguas”).

En la oportunidad, participaron también la directora de Interculturalidad, Laura Alonzo; el director de Plurilingüismo, Alexis Rojas; la directora de la Regional 5, María Alejandra Ruíz Díaz; la supervisora de Nivel Inicial, Graciela Lacava; el supervisor del Nivel Primario, Sergio Daniel Canal, la directora de la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena (EPGCBII) N° 7 de Pampa del Indio, Rosalía Cáceres, y del equipo técnico de Plurilingüismo, Mariela Archenti y David Alonzo. Asimismo, acompañó también el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Florencio Díaz.

Además, de manera virtual la coordinadora Jurisdiccional del Plan de Alfabetización, Alba Granada, realizó la presentación de los lineamientos del Plan Somos Alfabetización Chaco 24/27, junto a la directora de Nivel Inicial, Beatriz Izquierdo, y Virginia Unamuno, sociolingüista, especialista en los estudios del Plurilingüismo y la Educación Bilingüe, investigadora del CONICET. «El Plan de Alfabetización Chaco tiene entre sus prioridades, garantizar el derecho de los niños a que aprendan a leer y a escribir en su lengua materna. Por eso, se promueven estos espacios de intercambio y de formación docente», destacó Alba Granada.

Para finalizar este encuentro exhibieron los materiales didácticos, denominados etno juguetes qom, que fueron elaborados para fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños en la escritura y la lectura comprensiva.

