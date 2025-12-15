FONTANA RECUPERAN ELEMENTOS ROBADOS TRAS RÁPIDO OPERATIVO POLICIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana personal de la Comisaría Segunda de Fontana logró recuperar varios elementos que habían sido sustraídos de una vivienda del barrio Puerto Vicentini.

El procedimiento se dio alrededor de las 10, cuando un vecino alertó a los efectivos que un hombre encapuchado había salido de su domicilio llevando una olla, un teléfono celular y un parlante. Con los datos aportados, los agentes iniciaron un rastrillaje por la zona.

Durante el recorrido, lograron divisar a un sujeto con las características señaladas, quien al verse rodeado arrojó los elementos y escapó por los pasillos del barrio, perdiéndose de vista.

Los objetos recuperados; un parlante, un celular Samsung y una olla de aluminio, fueron secuestrados y reconocidos por el damnificado como de su propiedad. Por disposición de la Fiscalía en turno, los elementos fueron restituidos, mientras continúan los patrullajes para dar con el autor del hecho.

