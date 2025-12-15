INICIA EL 5 DE ENERO: COLONIA DE VACACIONES GRATIS EN EL POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde este lunes, comenzó la inscripción e información para la Colonia de Vacaciones destinada a niños de 6 a 12 años, organizada por el Gobierno de la Provincia del Chaco, a través del Instituto del Deporte Chaqueño, en el Polideportivo Jaime Zapata.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial, en la torre de atletismo del Polideportivo (Padre Cerqueira 2150), en el horario de 8 a 12, con cupos limitados.

Para inscribir a los niños se deberá presentar DNI original y la solicitud de inscripción, la cual puede descargarse previamente desde las redes sociales del Instituto del Deporte Chaqueño (Facebook e Instagram) o solicitarse directamente en la torre de control de pista.

El primer turno de la colonia comenzará el 5 de enero y tendrá una duración de dos semanas por turno.

Durante la colonia, los niños participarán de juegos, deportes, actividades recreativas, inflables, tirolesa, campamentos, y muchas propuestas más, compartiendo jornadas de diversión, integración y aprendizaje.

La solicitud de inscripción también puede obtenerse a través de las redes sociales:

-Instagram: @deporteschaco

-Facebook: Instituto del Deporte Chaqueño

o mediante el código QR, disponible tanto en redes como en el lugar de inscripción.

Desde el Instituto del Deporte Chaqueño se recuerda que todas las actividades que se desarrollan en el organismo son libres y gratuitas.

