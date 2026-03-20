LA AFA DESMINTIÓ UN ALLANAMIENTO EN SU SEDE Y ACLARÓ QUE SE TRATÓ DE UNA «REQUISITORIA DE DOCUMENTACIÓN»
A través de un comunicado oficial, la AFA buscó llevar tranquilidad y desmentir versiones que circularon en las últimas horas.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió esta tarde un comunicado oficial para aclarar la situación vivida en su sede central, ante la circulación de informaciones que daban cuenta de un presunto procedimiento policial invasivo.
En el texto, la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia fue tajante al desmentir estas versiones: «En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento», subrayó la institución en el inicio de su descargo.
Actuaciones legales y funcionamiento normal de la AFA
Desde la AFA explicaron que la presencia de autoridades en el edificio respondió a una «requisitoria de documentación». Según precisó el organismo, este pedido de información se dio estrictamente en el marco de actuaciones legales que se encuentran actualmente en curso.
Para evitar cualquier tipo de alarma en los empleados y en quienes se acercan a la sede, el comunicado destacó los siguientes puntos:
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Normalidad operativa: El flujo de ingreso y egreso, tanto del personal como de las visitas habituales, se desarrolla con absoluta normalidad.
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Pedido de responsabilidad: La institución solicitó compromiso a los medios y a la sociedad en el tratamiento de la información, con el fin de evitar «generar confusión en la opinión pública».