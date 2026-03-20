San Lorenzo vs. Deportivo Rincón por la Copa Argentina: horario, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo, en plena crisis deportiva; y Deportivo Rincón, equipo de Neuquén que se prepara para su debut en el Federal A, se enfrentan este viernes por la noche por los 32vos de final de la Copa Argentina.

El partido se juega desde las 21.15 horas en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con arbitraje de Álvaro Carranza y televisación de TyC Sports.

El clima en el Pedro Bidegain estalló tras el humillante 2-5 que sentenció el ciclo de Damián Ayude. Entre cánticos de desaprobación generalizada, la dirigencia de San Lorenzo oficializó la salida del entrenador y designó a Alan Capobianco para tomar las riendas de manera interina.

Fin de ciclo: Damián Ayude dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras una dura goleada Sin embargo, el objetivo principal para ocupar el banco de forma permanente ya tiene nombre propio: Pablo Guede. El actual técnico de Alianza Lima, que dejó un grato recuerdo en su paso por el club en 2016, es el candidato de consenso para intentar enderezar el rumbo de un equipo que hoy parece a la deriva.

En la vereda de enfrente, el escenario es de pura ilusión. El conjunto neuquino de Rincón de los Sauces llega a este compromiso en las vísperas de su debut en el Federal A, categoría a la que escaló en 2024 tras una meteórica trayectoria de apenas doce años de vida.